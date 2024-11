Avowed vist i ny trailer og nye skjermbilder

HQ

Etter å ha vist frem Avowed under Xbox Games Showcase i juni, kom Obsidian og Xbox Game Studios med den overraskende kunngjøringen i august om at spillet hadde blitt utsatt til 18. februar. Som vi rapporterte tidligere i dag var dette mer en strategisk forsinkelse enn et spørsmål om et uferdig spill, men uansett kommer utgivelsen nå nærmere.

Derfor har forhåndsbestillingene av Avowed nå startet, og via Xbox Wire har vi fått en ny trailer og mer informasjon om forskjellige utgivelser. Det viser seg at tre versjoner vil bli lansert, inkludert en standardversjon som kun inneholder selve rollespillet, men også en Premium Edition (koster $89.99, men du kan oppgradere din standardutgave eller Game Pass-versjon til denne for $24.99) som i tillegg til spillet gir deg "Up to five days Early Access, Two Premium Skin Packs, Access to Digital Artbook & Soundtrack".

Hvis du foretrekker fysiske utgaver, finnes det også en Premium Edition SteelBook som inneholder alt det ovennevnte pluss "Avowed SteelBook, Map of the Living Lands".

Videre forteller Obsidian at de i tillegg til førstepersonsmodus har et tredjepersonsalternativ for de som ønsker å spille gjennom eventyret og kunne se helten sin hele tiden. Alle karakterene vil snakke engelsk, men det er undertekster på tolv språk; fransk, italiensk, tysk, spansk (Spania og Mexico), polsk, brasiliansk portugisisk, russisk, koreansk, japansk og forenklet kinesisk.

Sjekk ut den nye videoen og noen nye skjermbilder nedenfor, hvor du også finner bilder som viser hva som følger med de to dyrere utgavene.