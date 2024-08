Avowed vist i seks vakre skjermbilder

HQ

Et av de mange Xbox-spillene vi får se fra Microsoft på Gamescom denne uken er Avowed, og via Facebook sier den offisielle Xbox-kontoen at de har mye planlagt frem til fredag 23. august.

Men vi trenger ikke vente til da for å se hva Obsidian Entertainment og Microsoft har i vente, for de har allerede sluppet seks nye skjermbilder. Fire av dem gir oss en sjanse til å sjekke ut noen av miljøene vi får utforske, og ett av dem viser en smakebit av kampene.

Siden Avowed vil bli utgitt for både PC og Xbox Series S / X i år, antar vi at en trailer med tilhørende utgivelsesdato er planlagt, men om det faktisk vil skje, gjenstår å se.