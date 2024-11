Avowed - Xaurip og Tear

HQ

Av alle spillene som skulle slippes i slutten av 2024, virket Avowed som det minst sannsynlige å bli forsinket. Vi hadde sett mye av det tidligere i år, og det så bra ut. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hadde fortsatt mange hindringer foran seg, og Indiana Jones and the Great Circle forble et spøkelse det meste av året. Likevel er Avowed det spillet som får skyvet til tidlig neste år, men vi har blitt forsikret om at dette ikke har noe å gjøre med at spillets produksjon ikke holder tidsplanen.

Om noe, føles forhåndsvisningen vi har gravd gjennom som et bevis på det. I stedet for det korte segmentet et sted mot midten av spillet vi fikk se på Gamescom, har vi fått lov til å dykke rett inn fra starten, bygge vår egen karakter og dra til Living Lands for å finne ut nøyaktig hva som skjer med denne sjelepesten.

Avoweds karakterskaper er godt detaljert, og den spiller kortfattet inn i karakterens opprinnelse. Du er en gudeliknende i dette spillet, et vesen som - av en eller annen grunn - har blitt velsignet av en gud i mors liv. Gjennom dette får du ikke bare plottrustningen og kreftene til en protagonist, men du får også noen merkelige markeringer i ansiktet og på hodet. Du kan gjøre disse usynlige hvis du vil, men NPC-er vil likevel bemerke dem, så jeg syntes det var best å vise frem mine, og gikk for et druidisk utseende, komplett med grener som vokser ut av hodet mitt og et knallrosa skjegg. Du har lov til å tulle og tøyse og gjøre karakteren din så seriøs eller tåpelig som du vil, og selv om de intrikate detaljene i Dragon Age: The Veilguard kanskje ikke er til stede, er det mer enn du trenger for å få Envoy til å føles som din egen.

Som keiserens utsending har du fått i oppgave å dra til de levende landene og rydde opp i en sjelepest, som faktisk er ganske lik cordyceps-viruset fra The Last of Us, i og med at sopp ser ut til å være årsaken til alt ondt. Etter å ha unnsluppet et skipsvrak i prologen, og samlet det nødvendige utstyret for å spille enten som kriger, ranger eller magiker, er du fri til å utforske Avowed. The Living Lands er ikke et overveldende stort område, og selv om det kanskje vil skuffe noen RPG-fans, er det umiddelbart tydelig at Obsidian har lagt flere detaljer i denne mindre, håndterbare verdenen, noe som gjør at den føles mer levende for hvert skritt, i stedet for å strekke seg ut til en intetsigende, større verden. Som en som blir stadig mer frustrert over å vite at han kanskje må bruke timevis med tid bare på å komme seg fra ett sted til det neste, blir denne typen kartdesign mye mer å foretrekke.

The Living Lands er et lite, men mektig kart, med nydelig grafikk. Avowed føles også godt optimalisert, slik at den aldrende PC-en min fortsatt kan nå høye innstillinger med få bildedråper. Karaktermodellene er spesielt godt detaljerte, og selv om du ikke får se på din gudeliknende mens du streifer rundt i Living Lands, er det mange dialogkutt i ansiktet deres, som i mitt tilfelle fungerte som konstante jump scares. Noen av NPC-ansiktene er fortsatt merkelige og uhyggelige, men jo mer jeg har blitt vant til stilen Obsidian bruker i Avowed, jo mer har jeg satt pris på de brede, rare øynene til det kattelignende folket, eller Kais tannfylte munn. Det er en del av meg som skulle ønske at vi kunne ha gjort karakteren vår til en av disse andre rasene, men det er rikelig med tilpasningsmuligheter utover bare hvordan karakteren din ser ut. I bakgrunnen og evnene dine finner du mange dialogalternativer som åpner seg for deg, og hver samtale har et stort detaljnivå, og svarene dine føles ikke bare som om de fører mot samme slutt.

Alt dette er på en måte å forvente med Obsidian, men nok en gang synes jeg at kampene i Avowed er det som skiller seg mest ut. Enten du spiller med tung nærkamp, pil og bue eller magi i massevis, gjør den Vermintide-inspirerte kampen underverker i Avowed. Den er rask, tilfredsstillende og føles perfekt avstemt. Jeg elsker prangende effekter, og valgte først og fremst en Mage-versjon, og ble veldig imponert over hvordan magi og elementær skade fungerer. Det føles fantastisk å kaste lysbolter mot fiender med en tryllestav før du setter fyr på dem med en trolldom fra en tome, og du kan til og med utnytte omgivelsene dine med trollformlene, som å lede en gruppe Xaurips ned i en stor dam før du gjør den om til en dødsfelle med belysning. Avoweds kamper belønner kreativitet, men selv om du bare vil plukke opp et tungt våpen og smadre, vil du ikke nødvendigvis bare trykke på angrepsknappen for å vinne dagen.

Mens Avowed viser seg å være enda sterkere enn det gjorde for noen måneder siden, er det fortsatt et par vedvarende bekymringer, hvorav den ene ikke kan klandres for spillet selv. Den første bekymringen dreier seg om spillets hovedhistorie. Det er et interessant oppsett av denne sjelepesten, men jeg håper likevel at den overordnede fortellingen ikke går tapt på grunn av verdens omfang og fokus på kamp. Etter å ha spilt Pentiment, og følt at Obsidian var tilbake i førersetet for mesterlig historiefortelling, føles Avowed så langt litt off når det gjelder å skape den overbevisende historien du bare ikke kan legge fra deg. Selvfølgelig har jeg knapt nok begynt reisen min, og kan ikke snakke for mye om dette, og jeg er sikker på at dette vil endre seg over tid, det er bare en bekymring fra forhåndsvisningen av spillet, da ellers er selve spillsløyfen mer tilfredsstillende enn til og med trailerne gir den æren.

Den andre bekymringen ligger rundt Avoweds utgivelse i seg selv. Som jeg nevnte i begynnelsen av denne forhåndsvisningen, har den blitt skjøvet tilbake til februar 2025. Kingdom Come: Deliverance II og Assassin's Creed Shadows truer med å svelge opp dette RPG med mindre skala, og så håper jeg at Avowed fortsetter den sterke starten jeg har sett så langt, så den har en sjanse i en så fullpakket måned.