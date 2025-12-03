Avoweds høstoppdatering er kansellert, vil bli erstattet av "større oppdatering" i februar

HQ

Vi hadde forventet en høstoppdatering for Obsidians fantasy-RPG Avowed, men ettersom vi nå er inne i desember og de offisielle høstdagene nesten er over, blir det stadig mer usannsynlig at oppdateringen vil debutere. Nå vet vi at oppdateringen er kansellert, men at det er en veldig god grunn til dette.

Obsidian På X avslører nemlig Anniversary at høstoppdateringen er skjøvet til side for å gi plass til en stor -oppdatering i februar 2026. Dette blir sett på som en "større oppdatering" og en som vil være "tidsbestemt med jubileet for spillets utgivelse", noe som tyder på at den vil slippe 18. februar.

Når det gjelder hva den vil tilby, erter en veikart at den vil inkludere New Game Plus, en Photo Mode, en ny våpentype, muligheten til å endre utseende mens du er i verden, nye forhåndsinnstillinger for karakterer, flere Godlike funksjoner og videre.

Obsidian forklarer at denne oppdateringen vil "inkludere alt som opprinnelig var planlagt for høsten, pluss tilleggsfunksjoner som vil gjøre den til vår største oppdatering hittil." For mer om oppdateringen, blir vi bedt om å "følge med når vi går inn i det nye året".