Avoweds store 1.5 Patch har kommet: Legger til nye evner og gjenstander, samt fjerner mange bugs

HQ

Året med Obsidian fortsetter. Utvikleren, som slipper ikke ett, ikke to, men tre spill i år, forbedrer fortsatt jevnt og trutt det første av dem, fantasy-rollespillet Avowed. Nå har den siste oppdateringen kommet, kjent som Patch 1.5, og den legger til en hel haug med nye evner og gjenstander, knuser en rekke feil, retter tonnevis av rapporterte problemer og ser at spillet også blir Steam Deck verifisert.

Hovedinnholdet i oppdateringen er at Ranger og Fighter utvides med nye evner og passiver som skal gjøre det mer underholdende og tilfredsstillende å spille begge klassene. Ellers har mange av de forskjellige områdene hver nye våpen å jakte på og legge til i samlingen din, og dette er på toppen av forbedret lokaliseringsinnsats som nå ser at spillet støtter japansk og koreansk. Utover dette er det nå en 40FPS-glidebryter i FPS Limit-kategorien, kartinformasjon fyller ut et større område rundt spilleren, hendene klemmes ikke lenger når du åpner kister, og så mye mer.

Sjekk ut de fullstendige og veldig lange oppdateringsnotatene her for å se hva oppdateringen legger til, og også for å se om noen feil som plager opplevelsen din har blitt knust.