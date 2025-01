Avoweds tre klasser får en presentasjon og nye skjermbilder

HQ

Det er faktisk bare to og en halv uke igjen til Avowed slippes og lar oss utforske rollespilluniverset Eora. At premieren nærmer seg merkes ikke minst på sosiale medier, der Obsidian Entertainment tydelig har trappet opp tempoet.

De har nå delt tre nye bilder via Instagram som viser eksempler på klassene Fighter, Ranger og Wizard sammen med en kort presentasjon av dem. Vi får også vite hvordan vi kan bytte mellom dem hvis vi ønsker det:

"Når du går opp i nivå i Avowed, vil du bli tildelt evnepoeng som kan brukes til å kjøpe eller oppgradere evner. Spillere kan tilbakestille poeng på bekostning av Skeyt for å prøve en ny pakke med evner - Fighter, Ranger og Wizard."

Det høres absolutt ut som et fleksibelt system vi tror mange vil sette pris på, slik lyder presentasjonen av hver klasse:



The Fighter Ability Tree fokuserer på overveldende kampkraft med evner som er skreddersydd for økser, køller og tohånds nærkampvåpen.

The Ranger Ability Tree fokuserer på smidighet og finesse med evner som er skreddersydd for avstandskamper og raske enhåndsangrep i nærkamp.

Trollmannens evnetre fokuserer sterkt på magi med evner som er skreddersydd for tryllestaver, grimoirer, elementære effekter og essenshåndtering.



Sjekk ut de nye bildene nedenfor. Den 18. februar er det premiere for PC og Xbox Series S/X, og det er også inkludert i Game Pass.

Fighter

Ranger