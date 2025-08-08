Avsløring av veikartet: Her er hva du kan forvente fra Titan Quest II de kommende månedene

HQ

Sist fredag, som en del av THQ Nordic Showcase, overrasket utvikleren Grimlore Games mange da den shadowdroppet Titan Quest II, og lanserte spillet som et Early Access-prosjekt. Med denne første smakebiten av den generelle tittelen som nå er tilgjengelig for PC-spillere å sjekke ut, lurer du kanskje på hvordan fremtiden vil utvide og forbedre opplevelsen?

Det første veikartet for spillet har blitt avslørt, og presenterer og deler informasjon om hvilke oppdateringer som vil bli tilbudt i umiddelbar fremtid. Som en del av veikartet blir vi fortalt at det vil komme større oppdateringer hver tredje måned, og at mindre balansering, feilretting og mindre oppdateringer er planlagt hver sjette uke, med hurtigreparasjoner når og etter behov.

I nær fremtid, innen utgangen av 2025, kan vi forvente en oppdatering som bringer et nytt kapittel til spillet, pluss en funksjonsoppdatering som legger til en karakterskaper, og en systemoppdatering som introduserer en ny mesterskap.

Utover dette kan vi i spillets planer for 2026 forvente flere kapitler, nye gjenstander, nye fiender og sjefer, nye oppdrag, enda flere mesterskap, crafting, forbedret flerspiller og en rekke ekstra språkstøttealternativer.

I tillegg lover Grimlore at Early Access-versjonen av spillet vil vare til slutten av 2026, og at prisen vil forbli 29,99 euro for alle som ønsker å sikre seg en kopi for øyeblikket. Når 1.0-evolusjonen skjer, kan du forvente at prisen vil hoppe til € 49.99 for potensielle kjøpere fra det tidspunktet og fremover.

Som et siste par ansvarsfraskrivelser forklarer Grimlore også at det ikke kommer noen monteringer til spillet, at flerspiller snart kommer i sin helhet, at en konsollutgivelse vil skje i tråd med 1.0-bygningen, og at "mer innhold, forbedringer og guddommelige overraskelser ligger foran oss."