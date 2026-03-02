Avslørt: CIA sporet iranske ledere i flere måneder før angrepet som drepte Khamenei

HQ

Det har blitt avslørt at angrepet som drepte Irans øverste leder, Ali Khamenei, var et resultat av måneders etterretningsarbeid og tett koordinering mellom Washington og Jerusalem.

Amerikanske og israelske tjenestemenn hadde sporet bevegelsene til iranske toppledere i ukevis, og ventet på et øyeblikk da de viktigste lederne ville være samlet på ett sted. Det øyeblikket kom lørdag morgen, da etterretningsopplysninger tydet på at Khamenei og andre toppledere var samlet i en bygning sentralt i Teheran.

Trump og Netanyahu // Shutterstock

Ifølge amerikanske medierapporter (via Defense News) leverte CIA etterretning i sanntid, som ble delt med Israel for å gjennomføre angrepet. I stedet for et hemmelig nattangrep valgte planleggerne et overraskelsesangrep på dagtid. Israelske jetfly skal ha sluppet rundt 30 bomber over anlegget ca. kl. 09.40 lokal tid, med sikte på å trenge inn i underjordiske bunkere.

Angrepet var del av en bredere kampanje rettet mot Irans ledelse og militære infrastruktur. Blant de bekreftede dødsofrene er forsvarsminister brigadegeneral Aziz Nasirzadeh og andre høytstående personer.

USAs president Donald Trump fulgte utviklingen fra Florida mens operasjonen pågikk. Det tok flere timer før det ble bekreftet at Khamenei var blitt drept. Til tross for omfanget av angrepet hadde Iran angivelig forberedt etterfølgerplaner på forhånd...