Avslørt: USA bekrefter første kampbruk av LUCAS kamikaze-drone i Iran-angrep

USA har bekreftet den første kampbruken av sitt Low-cost Unmanned Combat Attack System, eller LUCAS, under angrepene mot Iran.

Ifølge USAs sentralkommando ble den enveis angrepsdronen sendt ut som en del av Operasjon Epic Fury, som var rettet mot kommandosentraler, luftforsvarssystemer, rakett- og droneoppskytingssteder og militære flyplasser i Den islamske revolusjonsgarden.

Når det gjelder sammenligningen mellom LUCAS og Shahed-136:

Selv om LUCAS er en omvendt konstruksjon av den iranske Shahed-136, er de to systemene forskjellige på viktige ytelsesområder. Den USA-bygde dronen anslås å koste rundt 35 000 dollar per enhet, noe som gjør den betydelig mer gjennomsiktig (og sannsynligvis mer skalerbar) sett fra et anskaffelsessynspunkt. Den har en rapportert rekkevidde på rundt 700 km, en toppfart på rundt 105 knop (194 km/t) og kan bære en nyttelast på rundt 18 kg, med en utholdenhet på opptil seks timer.

Det iranske Shahed-136 antas derimot å kunne nå avstander på opptil 2000 km og bære et tyngre stridshode på 40 kg, selv om den eksakte produksjonskostnaden fortsatt er uklar. Topphastigheten er noe lavere, rundt 100 knop (185 km/t), og offentlig tilgjengelige data tyder på mer varierende utholdenhet avhengig av konfigurasjon.