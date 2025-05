Avslutningsseremonien for filmfestivalen i Cannes fortsetter til tross for strømbrudd Festivalarrangørene bekrefter at arrangementene vil fortsette ved hjelp av uavhengig strøm midt i det omfattende strømbruddet.

HQ Siste nytt om Frankrike . Filmfestivalen i Cannes har nettopp bekreftet at avslutningsseremonien og andre planlagte arrangementer vil finne sted som planlagt, til tross for et omfattende strømbrudd som har rammet Cannes og den omkringliggende regionen Alpes-Maritimes.

"Palais des Festivals har byttet til en uavhengig strømforsyning, slik at alle planlagte arrangementer og visninger, inkludert avslutningsseremonien, kan fortsette som planlagt og under normale forhold", heter det i en uttalelse fra festivalen. Og så fortsetter uttalelsen: "Visningene på Cineum er imidlertid midlertidig innstilt, og vil bli gjenopptatt så snart strømmen er tilbake." Hvordan situasjonen utvikler seg gjenstår selvfølgelig å se, så følg med for ytterligere oppdateringer. Filmfestivalen i Cannes 2025 // Shutterstock