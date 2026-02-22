Avslutningsseremonien for vinter-OL 2026 i Milano-Cortina: tidspunkt, utøvere og hvordan du ser på

HQ

De olympiske vinterlekene i Milano-Cortina nærmer seg slutten: Søndag 22. februar er dessverre konkurransens siste dag. Det er fortsatt mange flotte kamper, blant annet firerbob, curlingfinalen for kvinner, 50 km klassisk massestart langrenn for kvinner og ishockeyfinalen for menn, før den store avslutningsseremonien på Verona Olympic Arena.

I løpet av de to og en halv timene arrangementet varer, vil alle utøverne delta i en parade med flagg fra alle delegasjonene som har deltatt i arrangementet. Et av de viktigste øyeblikkene vil være overrekkelsen av fakkelen til French Alps 2030, til det neste vinter-OL om fire år.

I tillegg til den tradisjonelle paraden blir det en rekke musikalske innslag, blant annet :



Achille Lauro



Benedetta Porcaroli



Gabry Ponte



Tid og hvordan du kan se vinter-OL 2026 på søndag?

Avslutningsseremonien for vinter-OL 2026 i Milano-Cortina starter kl. 20:30 CET, 19:30 GMT søndag 22. februar.

Du vil kunne se OL-avslutningsseremonien på de fleste offentlige kringkastere over hele Europa. Det inkluderer France TV, ZDF i Tyskland, NOS i Nederland, BBC Sport i Storbritannia, TVE i Spania... I tillegg til Eurosport, som er inkludert i HBO Max-abonnementet uten ekstra kostnad.

Kommer du til å se avslutningsseremonien til de olympiske vinterlekene 2026?