Avstemningen er nå åpen for Golden Joystick Ultimate Game of the Year-prisen

Golden Joystick Awards kommer tilbake senere denne måneden, nærmere bestemt den 21. november. På denne tiden vil vi se ett spill kronet som seremoniens Ultimate Game of the Year. Selv om 2024 kanskje ikke har vært det suksessåret 2023 var, har det fortsatt hatt mange bangers, som det fremgår av de 12 nominerte som kommer på kortlisten i år.

Listen for Golden Joystick Ultimate Game of the Year-prisen er som følger :



Animal Well



Astro Bot



Svart myte: Wukong



Balatro



Call of Duty: Black Ops 6



Dragon Age: The Veilguard



Final Fantasy VII: Rebirth



Helldivers II



Metafor: ReFantazio



Satisfactory



Silent Hill 2 Remake



Tekken 8



Det er hyggelig å se litt indie-kjærlighet til Animal Well og Balatro her, og det er ikke så mange spill som ser ut til å mangle merkbart fra listen. Warhammer 40,000: Space Marine II er ikke der, men så igjen, selv om det var en fantastisk actionopplevelse, er det vanskelig å argumentere for det over noen av de andre opplevelsene. Satisfactory kan virke som en merkelig inkludering, men det hadde litt av en lansering i år, og gir simuleringsspillere en flott opplevelse.

Hva tror du vil vinne Ultimate Game of the Year? Avgi din stemme her.