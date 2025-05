Avtalen mellom Real Madrid og Dean Huijsen er "99 prosent ferdig", sier kilder

HQ

Real Madrid trenger mange forsterkninger på sommerens transfermarked for å være konkurransedyktige mot FC Barcelona neste år, spesielt i forsvaret. Og etter at Trent Alexander-Arnold er sikret, ser det ut til at neste signering blir Dean Huijsen, den 20 år gamle midtstopperen fra Bournemouth, som har blitt satt i forbindelse med Premier League-klubber som Chelsea, Arsenal og Liverpool. Den spanske landslagsspilleren (født i Amsterdam, men har bodd i Spania siden han var fem år) foretrekker imidlertid å spille for Los Blancos.

Ryktene om en avtale mellom Dean Huijsen og Real Madrid ble sterkere i mars i fjor, da Huijsen ble innkalt for første gang til det spanske landslaget, hvor han gjorde det veldig bra og til og med assisterte Lamine Yamal i en Nations League-kamp mot Nederland. Real Madrid var imidlertid i utgangspunktet motvillige til å betale utkjøpsklausulen på 50 millioner pund (60 millioner euro) til Bournemouth.

Ting har endret seg de siste ukene, og onsdag ettermiddag, før en pinefull Real Madrid-seier, meldte flere spanske medier, som SER og As, at Real Madrid endelig hadde gått med på å betale klausulen, om enn i tre separate utbetalinger. Bournemouth har tilsynelatende gått med på Madrids betingelser, og det stemmer overens med Huijsens ønsker, som foretrekker Real Madrid fremfor en hvilken som helst Premier League-klubb.

En mulighet til å øke den spanske tilstedeværelsen i Real Madrid

Ifølge As har Madrids fremtidige manager Xabi Alonso allerede snakket med Huijsen, så de anser avtalen som "99 prosent bekreftet". For Bournemouth, som signerte Huijsen fra Juventus for bare 12,8 millioner pund i juni 2024, vil det være en flott mulighet til å tjene penger på den unge midtstopperen. Og for den hvite klubben vil det være en mulighet til å "españolizar" laget: å ha mer tilstedeværelse fra spanske spillere, spesielt de som spiller med landslaget, noe som angivelig har bekymret klubben de siste månedene, siden "la Roja" vanligvis er dominert av Barça-spillere ...