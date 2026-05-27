Avtaleutkastet mellom Iran og USA inneholder tilsynelatende en åpning av Hormuzstredet til samme nivå som før krigen.

USAs president Trump skal sammenkalle kabinettet sitt senere i dag, under press for å finne en løsning på den pågående krigen i Iran. Samtidig skal begge sider fortsette forhandlingene om vilkårene for en avtale, en avtale som ser ut til å inneholde en åpning av Hormuzstredet til førkrigsnivå.

Som CNN, som har hentet informasjon fra iransk statlig fjernsyn, rapporterer, inneholder de pågående forhandlingene spesifikt detaljer om gjenåpningen av den viktige vannveien - noe USA ennå ikke har kommentert.

Dette skal angivelig også innebære at USA opphever blokaden av iranske havner, og amerikanske militære styrker skal også trekke seg ut. Hva de andre delene av avtalen går ut på, blant annet om Irans kjernefysiske ambisjoner, er fortsatt uklart.

Når kabinettmøtet er over, vet vi sannsynligvis mye mer.