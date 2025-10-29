Awaysis lover co-op og kamper som vi aldri har sett dem før

Såkalte dungeon crawlers er alltid populære, men utvikleren 17-Bit (som spesialiserer seg på retroinspirert action) ønsker nå å friske opp konseptet og har derfor annonsert Awaysis - en dungeon brawler.

Bak tittelen finner vi et eventyr for opptil fire personer (både sammen og mot hverandre), der den store vrien er fysikkbasert kamp. I pressemeldingen skriver utviklerne at det fører til et eventyr som "spiller som ingenting annet du noensinne har opplevd" og at det er "en ny type actionspill".

Spillet vil også bli akkompagnert av fantastisk musikk, da "Den legendariske Chip Tanaka (Metroid, EarthBound, Super Smash Bros. Brawl) har brukt sin magi for å lage et bit-knusende lydspor til eventyret ditt."

Hvis dette høres gøy ut, kan du sjekke ut traileren nedenfor. Awaysis slippes i 2026 til PC, PlayStation og Xbox, og vil være inkludert i Game Pass fra dag én.