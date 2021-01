Awesome Games Done Quick dro inn 2,75 millioner dollar

Du ser på Annonser

Vi er bare elleve dager inn i januar og året har allerede bevist at det er en fullverdig fortsettelse av 2020, men heldigvis finnes det visse lysglimt der ute. I ti år har nemlig Games Done Quick blitt organisert hver sommer og vinter. Det er, hvis du ikke vet det, et ukelangt maraton der "speedrunnere" (spillere som fyker gjennom spill på rekordtider) gjør ganske imponerende oppvisninger mens de prøver å slå nye rekorder.

På grunn av pandemien måtte årets vinterutgave av eventet, Awesome Games Done Quick, utføres utelukkende online. Det hindret imidlertid ikke giverne i å donere så mye som 2,75 millioner dollar til Prevent Cancer Foundation, som er den tredje største summen en Games Done Quick-begivenhet noensinne har samlet inn.

Dette gjør at GDQ har dratt inn til sammen 30 millioner dollar til ulike veldedighetsorganisasjoner gjennom årene.