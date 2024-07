Awkwafina og John Cena har en dusør på hodene sine i Prime Videos Jackpot!

Prime Video Prime Video har blitt en ganske kompetent og godt støttet strømmetjeneste, med en hel rekke spennende og lovende originalfilmer og TV-serier. I den neste av disse vil John Cena slå seg sammen med Awkwafina for å vise sine actionkomediemuskler i en Paul Feig-regissert innsats.

Jackpot! I den nye filmen får de to i oppgave å overleve en dag i Los Angeles mens de blir jaktet på av stort sett alle. Hvorfor, spør du? Fordi Awkwafinas rollefigur Katie nettopp har vunnet Jackpot lotteriet, det største noensinne, noe som betyr at hvis hun kan overleve til slutten av dagen, vil hun motta en enorm pengepremie. Cenas Noel kommer inn i ligningen ettersom han er en del av et byrå som beskytter Jackpot -vinnere, og til slutt jobber de to sammen for å bekjempe horder av trusler i en John Wick-stil, inkludert Simu Lius hovedantagonist Louis Lewis.

Jackpot! har premiere på Prime Video 15. august, og du kan se traileren for filmen nedenfor.