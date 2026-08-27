Axel, sjåføren fra Crazy Taxi, har nå sluttet seg til oss Sonic Racing: Crossworlds

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Under Opening Night Live fikk vi en ny titt på « Crazy Taxi: World Tour, som markerer det store comebacket for Segas elskede spillserie. Videoen som ble vist, la vekt på flerspillermodusen, men det var tydeligvis ikke slutten på overraskelsene fra Crazy Taxi.

Sega har nå kunngjort at taxisjåføren Axel og bilen hans, Devolada Yellow Jack, er tilgjengelig for nedlasting i « Sonic Racing: Crossworlds, helt gratis. I tillegg arrangeres det en Crazy Taxi-festival fra 27. august (i dag!) til 30. august, der du kan låse opp unike kosmetiske gjenstander. Sjekk ut den korte videopresentasjonen av dette flotte tilskuddet nedenfor.

For å toppe det hele er det også 60 % rabatt på « Sonic Racing: Crossworlds for Switch og Switch 2, et tilbud som varer til 1. september.