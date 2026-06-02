(Axios) Trump til Netanyahu: "Hva faen er det du gjør, alle hater Israel på grunn av dette"

Ifølge Axios, og via ElMundo, skal USAs president Donald Trump ha bebreidet Israels leder Benjamin Netanyahu i en telefonsamtale om de nylige angrepene på Libanon, angrep som, som rapportert i går, kan få den nåværende våpenhvilen til å bryte sammen.

Rapporten sier at Trump skal ha rast ut mot Netanyahu og sint beskyldt den israelske statsministeren for å gjøre den nåværende krisen verre, isolere Israel globalt og, igjen, sette USAs forsøk på å holde liv i fredssamtalene med Iran i fare.

Den angivelige samtalen ser ut til å gjenspeile frustrasjonen i Washington over Israels nylige eskalering. Ifølge rapporten skal Trump ha ønsket og faktisk presset Netanyahu til å avlyse et planlagt storangrep mot Beirut, og advart om at en bombing av hovedstaden ville skade Israels internasjonale anseelse ytterligere. Angivelig bokstavelige sitater fra samtalen var som følger:

"Du er faen meg gal. Du ville vært i fengsel hvis det ikke var for meg. Jeg redder deg. Alle hater deg nå. Alle hater Israel på grunn av dette." En annen kilde legger til at Trump på et tidspunkt ropte "Hva faen er det du gjør?"

Trumps offentlige meldinger er imidlertid fortsatt motstridende. I separate kommentarer sa han at han ikke brydde seg om at fredssamtalene med Iran var over, før han senere hevdet at ting så bra ut, og at en avtale om å forlenge våpenhvilen og gjenåpne Hormuzstredet kunne komme i løpet av de nærmeste dagene.