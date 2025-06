Ayaneo avduker håndholdt med dobbel flip-skjerm perfekt for de som ønsker å benytte seg av Nintendo DS-nostalgi

HQ

Ayaneo ønsker å utvide sin liste over håndholdte spillenheter, ved å nå presentere en enhet som uten tvil vil fange blikket til Nintendo DS-fans. Denne dingsen, kjent som Flip 1S DS, er en videreutvikling av Ayaneos eksisterende modell med to skjermer og flippskjerm, og denne kommer til og med som et alternativ med et tastatur i stedet for den andre skjermen.

Det er en Windows-basert gadget som tilbyr et 7 "144Hz OLED-panel som kan treffe en maksimal lysstyrke på 800 nits og er HDR-aktivert. Den andre skjermen er en mindre 4,5" HD 3:2-skjerm som kan følge med hovedskjermen. Ellers har enheten en CNC-styrt A-side helt i metall og et trinnløst justerbart hengsel, den drives av en AMD Ryzen AI 9 HX370-prosessor, har en dampkammerkjøleløsning, og har et klassisk knappelayout pluss elektromagnetiske joysticks og Hall Effect triggere.

Flip 1S DS vil snart være tilgjengelig for forhåndsbestilling, med eksakte priser for enheten ubekreftet og uannonsert for øyeblikket.

