Ayaneo Kun er en overdådig utfordrer til Steam Deck!

Steam Deck-utfordreren Ayaneo Kun fra det kinesiske teknologiselskapet Ayaneo ser ut til å være et imponerende, om enn kostbart, alternativ hvis du foretrekker å spille PC-spillene dine portabelt. Nå har det kommet mye informasjon om hva som befinner seg under panseret på den bærbare PC-konsollen, og spesifikasjonene er ikke så verst.

For det første har Ayaneo Kun en 8,4-tommers skjerm med en oppløsning på 2560x1600 piksler, noe som er 1,4 tommer større enn det Steam Deck tilbyr med sine 7" og 1280x800 piksler. Ayaneo Kun er også basert på en AMD Ryzen 7840U-prosessor og har en RAM på 16 GB-64 GB. Avhengig av modell kan du få lagringsplass på mellom 512 GB og 4 TB, og med et batteri på 75 Wh (19 500 mAh) skal maskinen kunne holde seg våken i opptil tre timer. Ayaneo Kun kjører med Windows som operativsystem.

Det er med andre ord ingen tvil om at Ayaneo Kun er en påkostet historie, og det gjenspeiles naturligvis i den høye prislappen. Den billigste versjonen av den kinesiske utfordreren ender på 1200 dollar. Dette er modellen med 16 GB RAM og 512 GB lagringsplass. Hvis du vil gå enda høyere opp i prisklasse, kan du sjekke ut versjonen med 64 GB RAM og 4 TB lagringsplass under panseret. Da koster den rundt 1950 dollar.

Det blir dyrt, og hvis du vil sammenligne modellene med Steam Decks motstykker, koster Valves billigere variant rundt 399 dollar, mens du må betale rundt 649 dollar for den dyrere.

Det finnes imidlertid muligheter for å kjøpe en Ayaneo Kun for 100 dollar mindre enn den ellers koster. Det kan du gjøre ved å bli med i Ayaneos crowdfunding-kampanje som går via IndieGoGoGo og starter 5. september. Hvis du vil vite mer om dette, synes vi du skal surfe over til her for mer informasjon og en rørende presentasjon av konsollen.

