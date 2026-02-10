Ayaneo Next 2 tilbyr førsteklasses bærbar PC-spill for hele £3,300/€3,700

HQ

Markedet oversvømmes stadig av bærbare PC-spillenheter, som regel ganske luksuriøse enheter med svært god ytelse, noe som ikke minst skyldes at Microsoft har utviklet et godt brukergrensesnitt for dette formålet. Dette betyr at de ofte er dyre i innkjøp, men vi hevet likevel øyenbrynene litt ekstra da vi hørte om prislappen for Ayaneo Next 2.

Selskapet har lansert en Indiegogo-kampanje for alle som vil ha dingsen, og det viser seg at alle som ønsker å kjøpe toppmodellen i en butikk, må ut med $4 299 (omtrent tilsvarende £3 300/€3 700). For øyeblikket er det imidlertid et Early Bird-tilbud som betyr at du "bare" betaler $3 499 for Ryzen AI Max+ 395-modellen med en 9,06-tommers OLED-skjerm med opptil 165 Hz, 128 GB LPDDR5X og 2 TB NVMe PCIe 4.0, komplett med et batteri på hele 116 Wh. Vekten på dette beistet er 1,5 kilo.

Ayaneo Next 2 ser med andre ord ut til å bli et kraftverk av et slag man sjelden har sett maken til, med siktet klart innstilt på premiumsegmentet. Du vil utvilsomt kunne nyte AAA-titler uten problemer, men vær forberedt på å betale for det.

Gå hit for å sikle over enheten, og hvis du vant i lotto i går, bør du kanskje benytte anledningen til å trykke på avtrekkeren?