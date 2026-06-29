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AYANEO Pocket Micro 2 er nå tilgjengelig, og kalles «Den neste generasjonens kraftpakke for horisontalt retro-spill» på den offisielle nettsiden. Den opprinnelige AYANEO Pocket Micro var en Android-basert, retroinspirert håndholdt enhet fra 2024, hvis design uten tvil vekket minner om Game Boy Micro. Ett år senere lanserte AYANEO en revidert versjon av enheten, kalt AYANEO Pocket Micro Classic.

Men nå er AYANEO Pocket Micro 2 her.

Som rapportert av Time Extension, ser det nye designet svært likt ut som den opprinnelige Pocket Micro, men den er litt slankere denne gangen, og er mer en videreutvikling enn en fullstendig redesign. Den håndholdte enheten vil ha en tilpasset prosessor i Snapdragon 865-klassen med en Adreno 650-GPU, noe som gir en ytelsesforbedring på 220 % sammenlignet med den opprinnelige Pocket Micro.

Det finnes 3 fargevalg og 3 konfigurasjoner.