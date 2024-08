Ayaneo presenterer sin nye håndholdte konsoll Pocket Micro

HQ

Små håndholdte PC-konsoller fortsetter å pøses ut, og den neste til å lansere nye er kinesiske Ayaneo, som nå har presentert sitt siste tilskudd, Pocket Micro. En liten og kompakt skapelse som minner om Nintendos Game Boy Micro.

Ayaneo Pocket Micro kjører Android 13 under panseret og vil bli finansiert gjennom crowdfunding på IndieGoGoGo. Konsollen kommer i noen få forskjellige versjoner, men den billigste koster $ 189 og gir deg 6 GB RAM og 128 GB intern lagring.

Den dyreste modellen koster derimot rundt 249 dollar, og da får du 8 GB RAM og dobbelt så mye intern lagringsplass, det vil si 256 GB. Skjermen på Pocket Micro er 3,5 tommer (eller liten) og tilbyr en oppløsning som tilsvarer 960x640 piksler.

Batteritiden hevdes å være opptil seks timer, noe som selvfølgelig høres bra ut, og fra et rent estetisk perspektiv kan det ikke benektes at Ayaneo Pocket Micro ser veldig, veldig fin ut. Sjekk ut traileren for den nedenfor sammen med en håndfull bilder.