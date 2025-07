Ayaneos håndholdte enhet med to skjermer er et kjærlighetsbrev til DS-æraen Den nylig avdukede Pocket DS er en Android-enhet med to skjermer som praktisk talt ber om å bli lastet med Nintendo DS- og 3DS-klassikere.

HQ Produsenter fortsetter å pumpe ut retroinspirerte konsoller, til stor glede for oss nerder, og det siste bidraget kommer fra Ayaneo, hvis nye håndholdte uunngåelig bringer tankene til den ikoniske Nintendo DS. Det kinesiske selskapet, som er kjent for sine kraftige bærbare spillkonsoller, satser nå på en helt annen formfaktor. Den nye Pocket DS har en 7-tommers OLED-hovedskjerm i 16:9-format (1080p, 165 Hz, 800 nits), sammen med en sekundær 5-tommers LCD-skjerm i 4:3-format (1024x768, 500 nits), som er ideell for spot-on-emulering av DS- og 3DS-titler. Begge skjermene kan naturligvis også brukes uavhengig av hverandre for multitasking mellom apper og spill. Under panseret er det massevis av muskler takket være Qualcomms Snapdragon G3x Gen 2-brikke. RAM og lagring spesifikasjoner er imidlertid fortsatt uannonsert, så her er håp Ayaneo går stor. Forhåndsbestillinger er allerede åpne, men selskapet har ikke avslørt en lanseringsdato eller pris ennå. Ta en titt på konsollen i teaser-klippet nedenfor. Føler du deg fristet av Pocket DS?