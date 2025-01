Ayo Edebiri spiller sammen med John Malkovich i A24s neste rare thrillerfilm

A24 har noen spennende prosjekter på gang i 2025, blant annet det særegne fantasy-eventyret The Legend of Ochi. Men i tillegg har produksjonsselskapet også en ny grøsser-thriller på gang, med en av Hollywoods største og mest talentfulle kommende stjerner i hovedrollen.

Filmen, som er kjent som Opus, handler om en forfatter som får en invitasjon til å bo hjemme hos en popstjerne som bestemte seg for å fjerne seg fra offentligheten for 30 år siden for å starte en skummel kult. I denne historien spiller The Bears Ayo Edebiri den unge forfatteren som befinner seg i fare og må forholde seg til de uvanlige omstendighetene hjemme hos John Malkovichs popstjerne.

Opus Filmen er regissert av Mark Anthony Green og har også Juliette Lewis, Murray Bartlett og Amber Midthunder på rollelisten. Den er planlagt å komme på kino 14. mars 2025, og i den anledning kan du se den merkelige og foruroligende traileren for filmen nedenfor.