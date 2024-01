Ayo Edebiri trekker seg fra Marvels Thunderbolts, Geraldine Viswanathan tar over rollen.

En av utfordringene med å gjøre alvorlige og langvarige forsinkelser i en films lanseringsplan er at det ofte dramatisk endrer når den aktuelle filmen skal settes i produksjon, og det betyr som regel også at enkelte skuespillere må droppe ut på grunn av kollisjoner. Ettersom Disney og Marvel Studios har endret lanseringsdatoen for Thunderbolts noen ganger, har vi sett at dette har påvirket de annonserte skuespillerne tidligere, da Steven Yeun måtte trekke seg og ble erstattet av Lewis Pullman, og nå skjer det altså enda en endring i rollebesetningen.

Ayo Edebiri forlater ensemblefilmen Marvel på grunn av en kollisjon i timeplanen hennes. Selv om det var uklart nøyaktig hvem den kommende Hollywood-stjernen skulle spille, blir rollen nå overtatt av Geraldine Viswanathan, som har steppet inn, skriver Deadline.

Det vi vet om Thunderbolts er at en rekke nåværende Marvel skuespillere og karakterer vil dukke opp, inkludert Florence Pughs Yelena Belova, Sebastian Stans Winter Soldier/Bucky Barnes, David Harbours Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus' Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russells John Walker, Hannah John-Kamens Ghost og Olga Kurylenkos Taskmaster.

Filmen skal ha kinopremiere i juli neste sommer.