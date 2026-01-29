Azeroths tilstand oppsummert: Hva er i vente for World of Warcraft i 2026?

HQ

2026 er satt til å være nok et stort år for World of Warcraft, da det er i dette kalenderåret, i mars for å være nøyaktig, når den andre delen av den bredere Worldsoul Saga kommer i Blizzards langvarige MMORPG. World of Warcraft: Midnight er mindre enn seks uker unna, og med det i tankene, Blizzard har nettopp avsluttet vertskapet for en lang utstillingsvindu som utforsker State of Azeroth og de forskjellige World of Warcraft -prosjektene.

Siden det var mye å pakke ut, sparer vi deg for litt bry ved å kondensere og fremheve de forskjellige nyhetene og informasjonen i denne enkle, praktiske teksten.

De viktigste poengene fra WoW: Midnatt

Til å begynne med, la oss fokusere på Midnight, da dette er den mest spennende debuten som World of Warcraft har i vente når det gjelder 2026. Selv om mye informasjon om utvidelsen allerede har blitt delt, snakket utøvende produsent Holly Longdale i stor dybde om hvordan fortellingen har et sentralt fokus på Light versus Void, og hvordan spillerne bygger videre på hendelsene i The War Within, vil spillerne slå seg sammen med Haranir og Devourer Demon Hunters for å overvinne de økende truslene mot Azeroth.

Vi har blitt fortalt at kampanjen er designet for å gi følelsesmessig gjenklang, og at den vil danne presedens for den siste delen av Worldsoul Saga i den kommende The Last Titan -utvidelsen. Disse tilbakevendende temaene vil også omfatte tap, motstandskraft, det å gå videre etter sorg og heltemot i møte med vanskelige valg.

forklarer Longdale: "The campaign of Midnight er den typen historie som vil finne hjertet ditt, enten du nettopp har blitt med oss i Azeroth, vært med oss i alle våre 21 år eller et sted midt imellom."

I tillegg til dette snakket senior spilldirektør Ion Hazzikostas litt om hva spillerne kan forvente seg i ukene frem til Midnight og også ved lanseringen.

Arrangementene før lansering og nye funksjoner knyttet til utvidelsen vil inkludere Devourer Demon Hunter spec og Void Elf Demon Hunters blir tilgjengelig, på toppen av det forventede Transmog 2.0 -systemet, en PvP-treningsplass blir lagt til for spillere å teste deres mettle mot AI-motstandere, og dette er på toppen av Twilight Ascension -arrangementet som ser spillere slå seg sammen med Magister Umbric og Rommath for å avvise Twilight's Blade for å tjene forskjellige biter og biter av utstyr. Arrangementet Winds of Mysterious Fortune går deretter et skritt videre ved å gjøre det lettere for spillere å ta igjen sine alternative karakterer ved å øke omdømme og XP-gevinster. Til slutt, i løpet av de neste dagene og frem til 1. februar, arrangeres en Welcome Back Weekend som vil vise frem et fornyet onboarding-system og sette søkelyset på innholdet før lanseringen.

Ser vi deretter fremover til Midnight når det blir tilgjengelig 2. mars, bekrefter Blizzard hva som vil være til stede i den etterlengtede utvidelsen. Den vil tilby fire nye soner å utforske og åtte fangehull å overvinne, i tillegg til ytterligere 11 Delves å erobre med en ny følgesvenn. Det vil være en ny PvP-slagmark og warmode hotspot kalt Slayer's Rise, Arcantina sosialt knutepunkt for å besøke med venner og slappe av, Prey -systemet vil debutere, og nivåtaket vil bli hevet opp til 90.

Dette vil bli støttet av introduksjonen av et Voidspire -raid med seks bosser og et Dreamrift -miniraid med én boss i sesong 1, pluss nye verdensbosser, en Mythic+ -sesong med fire nye og fire tilbakevendende fangehull, og et Quel'Danas -raid med to bosser som vil åpne noen uker etter at sesong 1 starter.

Viktige takeaways for WoW Classic

Det vil tilsynelatende være et mindre travelt år for den alternative opplevelsen, ettersom vi er lovet en håndfull tillegg for Classic. For det første vil Mists of Pandaria Classic få en Escalation -oppdatering som legger til en ny oppdragskampanje, en annen slagmark og fersk Scenarios (Siege of Orgrimmar og Timeless Isle kommer senere i 2026). The Burning Crusade vil få en oppdatering som gir Anniversary Realms og Outlands innhold, og vi kan også forvente at Titan-Reforged Realms vil debutere som er rettet mot kinesiske spillere og deres regionale spillestil.

Så, er det alt? Longdale avsluttet med en kort teaser, og sa: "Det er ikke alt vi koker opp. Jeg kan med sikkerhet si at alle Classic-spillere over hele verden har mye å se frem til."

Hva er det neste for Housing?

Som vi vet, vil Housing lanseres i sin helhet sammen med Midnight. Men så langt ser det ut til å ha vært en stor suksess for Blizzard, ettersom utvikleren avslører at det i løpet av de to første ukene av funksjonens Early Access-periode ble brukt over fire millioner timer i spillerboliger og plassert 14 millioner dekorartikler.

Når vi ser på fremtiden, blir vi fortalt at Blizzard har til hensikt å bruke tiden sin på å "kontinuerlig forbedre funksjonen fra alle vinkler", med dette kommer fra økonomijusteringer, UI-oppdateringer og støtte kreativt uttrykk. Men det vil likevel legge til nye elementer, med viktige punkter, inkludert integrering av kjæledyr og montering, mer avanserte verktøy, muligheten til å importere og eksportere builds.

Vi vil vite mer om dette etter hvert som Blizzard fortsetter å dele informasjon, men Hazzikostas uttalte: "Dette er bare første etasje for boliger i WoW. Vi vil at denne funksjonen skal gjenspeile livet og tiden din i Azeroth, og vi er seriøse med å utvide den og forbedre den sammen med deg.

Ser lenger frem mot 2026

Til slutt, mens Blizzard ikke delte hva annet det hadde planlagt for World of Warcraft i 2026, antydet det at det er mye mer på bordet for MMORPG. For det første kommer BlizzCon tilbake i september, og dette er et sted vi forventer at utvikleren vil ha en stor tilstedeværelse, med det beskrevet som en "landemerkehendelse" som vil tjene som stedet å se deres visjon for "Warcrafts neste 20 år."

Hazzikostas konkluderte med: "Vi vet at tomrommet og Xal'atath er mørke trusler, og at innsatsen er høy og tonen er dyster. Men vi vil heller aldri glemme at Azeroth er vårt hjem for oss alle. Et sted med lys, fellesskap, familie og venner. Dette er en verden som kan varme hjertet til selv mørkets fyrste ..."

Som du kan se, kommer 2026 til å bli et massivt år for World of Warcraft som helhet, og det hele begynner 2. mars, når den etterlengtede Midnight -utvidelsen kommer for MMORPG på PC.