Aztecs The Last Sun lar deg redefinere mesoamerikansk historie i ny bybygger

Selv om det er mange der ute som er fascinert av den aztekiske sivilisasjonen, føles det som om det ikke har vært så mange spill som representerer den eller fokuserer på den. Det er her Aztec The Last Sun gir deg sjansen til å leve ut og bygge din egen versjon av aztekernes historie.

Spillet utspiller seg mellom 1200- og 1500-tallet e.Kr., og du får i oppgave å bygge byen Tenochtitlan, et sted som skal bli sett på som aztekernes hovedstad. Du må sørge for økonomisk, militær og religiøs vekst, i tillegg til å ta på deg ulike oppdrag for å holde byen blomstrende.

Ta en titt på Aztec The Last Sun i traileren nedenfor, i tillegg til den nye demoen som er tilgjengelig nå på Steam :