B-52-flyene får nytt liv: Boeing vinner en avtale verdt 2 milliarder dollar for å ombygge USAs ikoniske bombefly

Det amerikanske luftforsvaret har tildelt Boeing en kontrakt på 2 milliarder dollar for å begynne å bytte ut motorene på sine B-52 Stratofortress-bombefly, og har dermed satt i gang en omfattende modernisering av et av de mest varige flyene i militærhistorien.

I henhold til avtalen skal Boeing oppgradere de to første B-52H-flyene med nye Rolls-Royce F130-motorer og gjennomføre omfattende testing, noe som er starten på det kommersielle motorutskiftningsprogrammet. Oppgraderingen er sentral i planene om å holde det seks ti år gamle bombeflyet i drift langt inn i midten av århundret, potensielt nær 100-årsdagen.

Flyene med nye motorer vil etter hvert få betegnelsen B-52J, som en del av en større overhaling som forventes å koste nesten 50 milliarder dollar. I tillegg til nye motorer vil flyene få moderne radar, oppgradert avionikk, digitale cockpiter, forbedret kommunikasjon og nye hjul og bremser.

Luftforsvaret planlegger å basere seg på en fremtidig bombeflyflåte forankret i oppgraderte B-52-fly og det nye stealthflyet B-21 Raider, mens B-1 og B-2 vil bli pensjonert i løpet av 2030-tallet, ettersom vedlikeholdskostnadene stiger. Arbeidet med det første flyet vil foregå i flere amerikanske delstater, og det skal etter planen stå ferdig i 2033 - en milepæl i forvandlingen av en arbeidshest fra den kalde krigen til en hjørnestein i USAs fremtidige luftmakt.

Boeing Defense på X:

Takk, @USAirForce, for partnerskapet ditt for å fortsette utviklingen av B-52 Commercial Engine Replacement Program. Denne fasen fokuserer på å modifisere og teste to B-52-fly før full produksjon for å øke effektiviteten, rekkevidden og levetiden til flyet.