B-e-e-e-t-t-l-e: Be Right Back er et tastatureventyr som bruker "oppfinnsom skrivemekanikk"

Leter du etter noe litt mer uvanlig å spille i fremtiden? I så fall har utviklerne Paul and Viv kanskje det perfekte prosjektet, som under Wholesome Snack Showcase, delte duoen en første titt på det kommende tastatureventyret B-e-e-t-l-e: Be Right Back.

Dette er et keyboardventure ettersom det bruker det som blir beskrevet som "oppfinnsom skrivemekanikk" for å gi liv til sin verden. Når det gjelder hvordan dette oversettes til gameplay, er vi informert om at vi kan forvente et premiss der bruk av tastatur og skriveferdigheter vil gjøre det mulig for kjæledyrhelten Beetle å krysse fremmede land, møte alle slags nye venner, løse særegne gåter og på annen måte samhandle med omgivelsene.

Ta en titt på B-e-e-t-l-e: Be Right Back nedenfor, i forkant av spillets eventuelle lansering på PC via Steam.