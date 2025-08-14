Baby Shark frikjent for plagiatanklager i en banebrytende rettssak

HQ

Etter seks lange år har Sør-Koreas høyesterett avvist påstanden om at produsentene av Baby Shark-sangen har plagiert en amerikansk komponists verk.

Pinkfong, det sørkoreanske selskapet som laget Baby Shark-låten, lanserte den fengende jinglen i 2016. Den amerikanske komponisten Jonathan Wright spilte inn en versjon av melodien i 2011 og sa at han eide opphavsretten til tolkningen.

Pinkfong hevdet at deres versjon var et arrangement av en folkesang som Wright hadde brukt i sin tolkning, og at den var offentlig tilgjengelig. Sør-Koreas høyesterett fant at Wrights versjon av sangen "ikke hadde nådd et nivå av vesentlig endring" fra den offentlig tilgjengelige sangen. Derfor kunne ikke verket hans anses som en separat melodi beskyttet av opphavsretten.

Baby Shark har mer enn 10 milliarder visninger på YouTube, og ble den mest sette videoen på plattformen i november 2020. Sangen har eksistert i flere tiår tidligere, og ble populær på sommerleirer i USA på 1970-tallet.

Dette er en annonse:

Wright trodde i utgangspunktet at Pinkfong kunne bruke det han hevder er hans versjon av sangen, helt til et sørkoreansk politisk parti i 2019 ble truet med rettslige skritt for å ha brukt Pinkfongs versjon.

"Hjulene i hodet mitt begynner å snurre... Betyr ikke det at min versjon også har opphavsrettslig beskyttelse?" sa Wright (via BBC.) Det viste seg at det ikke betydde at sangen hans var under samme beskyttelse, men Pinkfongs versjon er tydeligvis det. Tenk det.

Dette er en annonse: