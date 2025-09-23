HQ

For en noenlunde normal person er det å gå ikke noe man tenker så mye over. Det er en slags grunnleggende biologisk standardinnstilling, som å puste eller blunke, noe vi gjør uten at det krever en intern debatt, en presentasjon på PowerPoint eller en prosjektleder med markeringstusjer i ulike farger. Det er en aktivitet som er så dypt forankret i muskelminnet vårt at vi ikke engang tenker over den før den på en eller annen måte blir tatt fra oss. Det finnes selvsagt mennesker som ikke kan gå på grunn av fysiske begrensninger, eller de som sliter med å komme seg etter en skade og må begynne helt på nytt igjen. Men Nate, den utrolig stilige og tragikomiske hovedpersonen i Baby Steps, er i en kategori helt for seg selv. Han har ikke brukket beina i en bilulykke eller forsøkt seg på et dumdristig stunt i bakrus, men hans stillesittende sofaliv har tæret på alle forbindelser mellom hjernen og anklene. Han har rett og slett glemt hvordan man går. Og det er i dette gapet - mellom glemsel og bisarr gjenoppdagelse - at hele spillets sjel ligger.

Reisen begynner ikke med fanfare eller episk historie, men med at Nate våkner opp i en liten vannpytt i en hule som føles mer som et fødselsøyeblikk enn en startskjerm. Han trer ikke ut i solen som en klassisk helt, men snubler snarere fremover med samme tyngde som en full bryllupsgjest på vei til etterfesten. Men det som venter utenfor grottens munn er ikke bare et eventyr i klassisk forstand, det er en reise gjennom både oppturer og nedturer, fra de mest infantile latteranfallene du kan forestille deg, til de helvetesøyeblikkene der du er så rasende at du har lyst til å knuse hodet rett inn i TV-en og la splintrestene regne som konfetti over stua di. Kort sagt er det en tur gjennom frustrasjonshelvetets ni sirkler, men på en merkelig måte er det også noe av det morsomste og mest bisarre jeg noen gang har opplevd i et spill. Jeg hatet hver gang jeg falt, men elsket hvert sekund jeg reiste meg opp igjen.

Å balansere på tærne på en glassflaske er ikke noe du kan gjøre i en håndvending, men Nate kan gjøre det når du endelig har lært deg å kontrollere ham.

Og før vi går videre, må vi selvfølgelig snakke om Bennet Foddy. Mannen, myten, sadisten. Han er ikke alene i Baby Steps, siden spillet er laget av tre utviklere (Gabe Cuzzillo og Maxi Boch er med), men fingeravtrykkene hans er like tydelige her som de var i QWOP eller Getting Over It with Bennet Foddy. QWOP, der du styrer en sprinter som løper som om alle leddene er erstattet med gummistrikk, la grunnlaget. Det var her han ble et viralt ikon. Det var her begrepet "Foddian games" ble født, spill som ikke har som formål å underholde i klassisk forstand, men å plage deg, erte deg, presse deg til du skriker, og likevel få deg til å komme tilbake for å få mer. Dette er spill som ikke tilbyr noen trøst, bare oppoverbakker, fallgruver og din egen stahet som drivstoff. Baby Steps springer ut fra denne sjangeren, men med sin egen knirkende sjel.

Du merker det med en gang. Baby Steps er ikke et spill der du bare trykker fremover og lar en velanimert avatar flyte av gårde som en danser. Her styrer du Nates føtter individuelt. Venstre skulderknapp, venstre fot, høyre skulderknapp, høyre fot. Og i begynnelsen er det akkurat så ydmykende som det høres ut. Bare det å komme seg ut av starthulen er en episk kamp mot fysikkens lover, ragdoll-animasjoner og din egen mangel på tålmodighet. Du faller, du kryper, du setter deg fast på en stein og drar kroppen din rundt som en døende sel. Men, og det er her Foddys magi slår inn, etter et dusin forsøk begynner du å føle rytmen. Små skritt blir til lengre skritt, de klossete bevegelsene blir til noe som ligner gange, og plutselig beveger du deg ikke lenger som en filledukke, men som et menneske, eller i det minste en noenlunde funksjonell neandertaler.

Målet? Vel, det er så latterlig enkelt at det er genialt. Nate må tisse. Han nekter å gjøre sitt fornødne i buskene, og han vil ha et ekte toalett, et hellig tempel av porselen der han kan sitte i fred. Det er hele drivkraften bak reisen, en mann som vil tisse med verdighet. Men under enkelheten ligger en historie om å vokse opp, om selvstendighet og om hvordan man kan frigjøre seg fra sitt eget selvhat. Det er røft i kantene, men det er der, og det gjør at man faktisk bryr seg om denne slackeren som snubler rundt i sin svette, flekkete body.

Woody, en annen karakter du møter flere ganger i løpet av spillet. Han har ikke på seg bukser, men jeg skal spare deg for det synet.

Men hvis historien representerer menneskelighet, representerer humoren grenseløs pubertet, og jammen leverer den. Det er humor som får deg til å vri deg, ikke alltid av latter, men av ren og skjær forlegenhet, cringe opphøyet til en kunstform. Ethan, en eselmann uten bukser, er selve symbolet på dette. Han elsker kjønnsorganene sine like mye som noen elsker surdeigsbrød, og han skyr ingen midler for å demonstrere sin entusiasme, spre beina, skyve alt foran kamera og vise en nesten sjokkerende selvtillit. Og det er bare én av mange karakterer du møter underveis. Jim, som prøver å opptre som guide, men som minner mer om en lat arbeidsformidler, prøver å gi deg alt fra nye sko til en busk å gjemme deg bak så du kan tisse, men mislykkes dessverre på begge punkter. Disse karakterene er så ubehagelig merkelige at de føles som om de er hentet fra et mareritt du har glemt at du hadde.

Verdenene du beveger deg gjennom er like varierte som de er brutale. Skoger, fjell, enger, grotter, ørkener, og alle disse miljøene er ikke der for å kapsle deg inn, men for å knekke deg. Ørkenen er den verste, for sanden er en fornærmelse i partikkelform. Du sklir, mister fotfestet, faller, banner. Det er som å gå på nypusset is med bowlingkuler bundet til anklene. Og når du endelig tror du har klart det, når du endelig har kommet deg forbi kaktusen som har truet deg i timevis, våkner den til liv og treffer deg rett i brystet som et lyn fra himmelen. Tilbake til utgangspunktet. Et kvarters hardt arbeid? Forgjeves. Men det er nettopp det som gjør Baby Steps til det det er: et Foddiansk mareritt, en syklus mellom håp og fortvilelse.

Og likevel er det polert. Ikke polert i betydningen AAA-glans, men i den forstand at alt virkelig fungerer. Tre personer har bygget dette, og jeg har ikke støtt på en eneste bug. Belysningen, spesielt når du er utstyrt med en lykt i mørket, er nesten vakker. Lyddesignet er omhyggelig: fottrinn på tre høres annerledes ut enn fottrinn på stein, sand eller gjørme. Og musikken ... herregud. Det er en psykedelisk sirkusparade av kvakkende ender, plystrende fugler og bjeffende sauer. Det burde være uutholdelig, men det blir hypnotisk, som en LSD-festival i en nedslitt dyrehage.

Det er vanskelig å peke på noen negative sider. Baby Steps er designet for å erte deg, men aldri på en juksende måte. Du har alltid verktøyene, det er alltid mulig, men din egen klossethet holder deg tilbake, og det er derfor det er så givende når du lykkes. Å klatre opp en klippe på Baby Steps er nok det samme som pirrer belønningssenteret til de som hengir seg til Souls og kjemper mot de samme sjefene om og om igjen til de endelig lykkes. Det er det samme skriket, det samme adrenalinet som pumper, den samme følelsen av at man faktisk har klart noe som egentlig var umulig.

Det vi har her, er et godt eksempel på en relativt vanskelig utfordring. Men det er ingenting sammenlignet med det som kommer senere i spillet.

Men la oss være ærlige: det er ikke for alle. Humoren, vanskelighetsgraden, det konstante fallet, det vil avskrekke folk. Noen vil kalle det barnslig, dumt, uverdig. Jeg kaller det genialt. Baby Steps er designet for å treffe akkurat den rette tonen hos meg: frustrasjon som blir til latter, absurditeter blandet med svett anstrengelse. Mine tolv timer med spillet bød på alt fra et sexfangehull for esler til et følelsesladet øyeblikk med en nyfunnet venn, en liten gul kylling som jeg deretter mistet i en elv. Jeg fant kule hatter, jeg dyttet toaletter utfor klipper, og jeg falt tusen ganger, men reiste meg opp tusen og én gang. Og jeg elsket det.

Så alt i alt: Baby Steps er et spill som ikke gir deg det du vil ha, men akkurat det du trenger. Det er vanvittig, vanskelig, ungdommelig, frustrerende, polert og hysterisk morsomt. Det er et av de mest unike spillene jeg noensinne har spilt. Men det er også et speil, for noen viser det latter, for andre avsky.

Akkurat her falt jeg så mange ganger at jeg holdt på å bli gal. Men så kom jeg meg gjennom den forbannede sandsteinshulen og følte meg euforisk.

Og her kommer den vanskelige delen: For meg er dette en tier av ti. Absolutt. Jeg har ledd, jeg har sverget, jeg har falt tusenvis av ganger, og likevel vært uforklarlig lykkelig i hele kroppen. Dette er et spill som er skreddersydd for min smak, som kiler nervene mine akkurat der jeg ønsker å bli kilt. Men jeg må også se på det større bildet, og sannheten er at Baby Steps er et polariserende spill. Den pubertale humoren, som for meg er et stort pluss, er også det som vil få mange andre til å skru av spillet raskt. Det er både spillets største styrke og dets akilleshæl, rett og slett.

Og det er derfor karakteren ender på en nier. Ikke fordi det mangler finesse, ikke fordi det svikter teknisk, men fordi det er så ekstremt avhengig av at du som spiller har samme forskrudde sans for humor som meg. For meg er det perfekt, men for mange vil det være uutholdelig. Baby Steps er rett og slett et spill som nekter å være moderat, som strekker seg mellom himmel og helvete, og lar deg selv bestemme hvilken side du er på.