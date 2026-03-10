Baby Yoda vil ikke snakke i The Mandalorian & Grogu heller

HQ

Etter avsløringen av et visst farskap i den originale trilogien, er det sannsynligvis i TV-serien The Mandalorian vi finner den nest beste vrien i Star Wars-universet. Vi snakker selvfølgelig om karakteren som lenge var kjent som Baby Yoda, og som fortsatt er et stort mysterium.

I dag vet vi at karakteren heter Grogu og er et kraftverk når det kommer til å bruke Kraften, men så mye mer enn det vet vi ikke. En forklaring på dette er selvfølgelig at Grogu ikke er spesielt snakkesalig og ikke sier et eneste ord. Og det ser ut til at dette vil forbli tilfelle en god stund. Dette avslørte tidligere Star Wars-sjef Kathleen Kennedy i et intervju med Variety.

Når hun snakker om den kommende filmen The Mandalorian & Grogu, der Din Djarin og Grogu begir seg ut på sitt største eventyr hittil, forklarer hun :

"Nok et perfekt eksempel på en karakter som man må føle følelser for, og som man må føle seg knyttet til, og han sier aldri et ord."

Hun bekrefter at dette også gjelder for spillefilmen, så alle som håper å høre Grogu snakke med babystemme og si setninger i tilfeldig rekkefølge som Yoda, må vente litt til.

The Mandalorian & GroguFilmen, med en stjernespekket rollebesetning, har premiere på kino 22. mai. I tillegg til Pedro Pascal som Din Djarin, finner vi også Hollywood-kjendiser som Sigourney Weaver og Jeremy Allen White. Noe å glede seg til, kanskje?