Babymetal og Resident Evil feirer 30 år med skrekk med Lady Dimitrescu merchandise-kolleksjon

Det virker nesten ufattelig, men Capcom ser ut til å ha undervurdert hvor enormt populær Lady Alcina Dimitrescu, den ikoniske vampyrgrevinnen fra Resident Evil Village, skulle bli. Hun forsvant fra eventyret urimelig tidlig etter å ha dominert markedsføringen og hypen før utgivelsen, og selv i dag fortsetter fansen å trygle og be om et comeback.

Capcom har så langt vært lunkne til ideen, men det er ingen tvil om at de har lagt merke til fansenes kjærlighet til den høye kvinnen. Via Bluesky har det nå blitt annonsert at den japanske kawaii-metalgruppen Babymetal og Capcom vil feire 30-årsjubileet til Resident Evil-serien med en eksklusiv samling.

Det er Lady Alcina Dimitrescu som står i fokus, men hva kolleksjonen faktisk kommer til å inneholde, vet vi ikke ennå. Lanseringen er planlagt til våren 2026, så forhåpentligvis trenger vi ikke vente lenge før vi får vite mer.