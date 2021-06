Back 4 Blood lar deg dele DLC med lagkameratene dine

Jeg er veldig gira på Back 4 Blood, den åndelige oppfølgeren til Left 4 Dead 2, utviklet av mange av de samme folkene. Hver gang Turtle Rock Studios og Warner Bros. viser frem spillet klør det enda mer i spillfingrene mine, og E3 var intet unntak.

Men for at det skal holde lenge trengs også nytt innhold kontinuerlig, og sim du sikkert vet kan DLC i slike spill splitte spillerne da det er mange som velger å ikke kjøpe. Etter hvert gjør dette at det kan bli vanskelig for alle å finne folk å spille med, men dette har Turtle Rock Studios funnet en overraskende generøs løsning på:

"If your party leader owns a paid content drop, you will be able to play that content with them - including maps, gameplay and campaigns. No separation. No exclusion. No split."

Selv når man spiller PvP har de en løsning for å unngå at spillere utelukkes, ettersom man vil kunne låse opp alt bare ved å spille:

"In PvP, everyone who bought Back 4 Blood can get access to all additional PvP content, even without purchasing content drops. Players who don't buy the content drops can earn new playable characters and ridden in PvP, for free, through progression. Additionally, all PvP players have access to the same cards at the start of each match, regardless of whether those players have purchased content drops or not."

Dette er en løsning flere gjerne må ta etter, eller hva? Back 4 Blood lanseres på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series den 12. oktober. Det slippes også direkte på Xbox Game Pass.