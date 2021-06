Back 4 Blood lar oss være zombier også

Etter lang tid med stillhet har det ikke akkurat vært spart på trailere fra Back 4 Blood den siste tiden, men disse har for det meste fokusert på samarbeidsdelen av det lovende spillet. I kveld er det tid for å avsløre mer om Players vs. Player-modusen Swarm.

Som traileren under viser mot slutten er Back 4 Blood sin Swarm-modus akkurat som forventet ved at lagene veksler på å spille som mennesker og zombier i kamp mot hverandre, så om du mot all formodning synes at historiedelen blir for lett høres dette ut som et godt alternativ.

Dette var uansett ikke den eneste grunnen til at spillet dukket opp på Xbox-konferansen, for Microsoft bekreftet også at Back 4 Blood lanseres rett på Xbox Game Pass den 12. november.