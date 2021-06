Back 4 Blood vil kreve en konstant internettilkobling for å spille ved lansering

Det har kommet ganske mye informasjon om Back 4 Blood de siste ukene, og det fikk til og med et dedikert show på E3 i tillegg til at det dukket opp under Xbox og Bethesdas showcase. Men, en ting som ikke har vært helt tydelig er at spillet krever en konstant internettilkobling for å nyte spillet ved lansering.

Da de ble spurt om hvorvidt Back 4 Blood kan spilles offline med AI-lagkamerater av en Twitter-bruker, svarte Turtle Rock: "We're looking into ways we could support offline for the future but you will need an internet connection to play at launch."

Når de eventuelt vil gjøre det mulig å nyte spillet offline er ennå ukjent.