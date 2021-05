Back 4 Blood-trailer viser forbedringer fra Left 4 Dead

Du ser på Annonser

Dessverre må vi altså vente helt til oktober før Back 4 Blood lanseres etter utsettelsen i mars, og ventetiden ble ikke akkurat lettere for undertegnede med dagens trailer.

Left 4 Dead-skaperne i Turtle Rock Studios har nemlig gitt oss en over tre minutter lang video hvor de forklarer hvordan Back 4 Blood bygger videre på The Director-systemet med spillets særegne kortsystem. Som allerede kjent vil man før hver runde få et utvalg av kort med både positive og negative effekter. Dermed blir det opp til oss å velge hvilke som passer vår spillestil, gruppesammensetning og hvilke utfordringer som venter. Selve videoen viser flere eksempler på dette med en rekke ulike kombinasjoner og hvordan disse påvirker gameplayet slik at hver eneste runde blir spennende og unik.