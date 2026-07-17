Backenden til Deceive Inc. blir ombygd for å støtte servere som kan være i drift på ubestemt tid og som driftes av brukerfellesskapet

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I en verden der aktive spill tas av nettet og gjøres fullstendig utilgjengelige for de som tidligere likte dem eller til og med betalte for tjenestene, kommer folkene som tidligere jobbet hos det nå nedlagte Sweet Bandits med en kunngjøring som rett og slett er beundringsverdig.

I et blogginnlegg på Steam avslørte utviklerne at de for tiden jobber med å bygge om backenden til Deceive Inc., med mål om å sikre spillets fremtid på ubestemt tid ved å legge kontrollen i hendene på spillerne.

Det vi kan forvente, er en rekke «dedikerte servere drevet av fellesskapet» som vil sikre at spillet kan spilles langt inn i fremtiden uten at utvikleren trenger å drive serverne aktivt.

De tidligere utviklerne hos Sweet Bandits forklarer: «Selv om Sweet Bandits måtte legge ned, mener vi ikke at Deceive Inc. bør forsvinne i stillhet bare fordi tjenestene bak det ikke er bærekraftige i all evighet.»

Det vi kan forvente, er at spillet vil bli ombygd på mange områder, særlig «å gjenoppbygge mye av teknologien som spillerne normalt aldri ser.» Når dette er fullført, skal all fremgang på kontoen, opplåsninger og statistikk forbli som før, bortsett fra at det nå er på plass et nytt backend-system som vil sikre spillets fremtid. Disse endringene er også lovet for alle plattformer, selv om betatestingen kun vil foregå på Steam.

Utviklerne tar også opp hva dette betyr for modding og har forklart at de også jobber med å «fjerne så mange tekniske hindringer for modding som vi med rimelighet kan, som en del av dette arbeidet.» Alt dette er en del av en bredere innsats for å «sikre at fremtiden til Deceive Inc. ligger i hendene på fellesskapet som fortsetter å spille det.»