Backrooms og Obsession viser at skrekkfilmer trives på kino, selv om sommeren

HQ

Det er fortsatt flere måneder til Halloween, men det ser ut til at uhyggesesongen har fått en svært tidlig start. Takket være to unge YouTubere som har blitt filmskapere, har kinoen sett to av sine største suksesshistorier, hvorav den ene er en av de mest lønnsomme filmene gjennom tidene.

Vi har visst om Obsession en stund, og publikum viser fortsatt sin ekstreme forkjærlighet for skrekkfilmen med Inde Navarrette og Michael Johnston i hovedrollene. Filmen har hatt enda en økning i inntjeningen på kino i løpet av sin tredje helg i USA, noe som rett og slett er uten sidestykke.

Men den store vinneren av den siste helgen var nykommeren skrekk i Backrooms. Den 20 år gamle Kane Parsons' sci-fi-skrekkfilm, med Chiwetel Ejiofor og Renate Reinsve i hovedrollene, spilte inn totalt 118 millioner dollar på verdensbasis (via BoxOfficeMojo). Det gjør det til A24s største åpning noensinne, og gjør Parsons til den yngste regissøren noensinne å ha en film som åpner med mer enn $ 100 millioner.

Begge disse filmene ser ut til å være utrolig lønnsomme, med Backrooms med et produksjonsbudsjett på rundt $ 10 millioner og Obsession ble laget for bare $ 750,000. På den andre siden ser det ut til at Disneys siste storfilm med stort budsjett sliter med å slå an på kinoene, ettersom den falt 69 % på amerikanske kinoer den andre helgen, og tjente 25 millioner dollar. Dette gjør det til det største fallet i Star Wars-historien, men filmen har fortsatt tjent inn ganske mye penger totalt, på 246 millioner dollar i skrivende stund.