Backrooms regissøren mener historien hans bare er én av mange, og ønsker ikke å overbelaste folk med historie

Her er noe som binder Backrooms og A Minecraft Movie sammen: Ingen av filmene prøver å være den definitive historien for sin IP. Regissør Kane Parsons, som snart kan bli den yngste regissøren som har fått en film til å åpne som nummer 1 på kino i USA i åpningshelgen, vil ikke at folk skal tro at hans Backrooms -historie er den eneste som finnes.

"Min er bare en Backrooms historie, absolutt ikke den offisielle. Det finnes ingen offisiell," sa Parsons til IndieWire. Han erkjente at The Backrooms ble skapt av flere kunstnere og historiefortellere i tillegg til ham selv, og at de ikke ville ha eksistert på den måten de gjør i dag uten andres arbeid.

Selv om Parsons kanskje åpner for andre Backrooms -historier i fremtiden, er han ikke interessert i å overbelaste folk med historier. "Jeg liker ikke å drukne folk i historie og mytologi. Jeg synes det er et uansvarlig kreativt valg," sier han.

Parsons forklarte at det er mange medier der ute som holder nybegynnere unna ved å virke som om de har for mye historie å analysere. "Du får bare denne rare oppblåstheten der det blir veldig fremmed for folk som ikke nærmer seg, som ikke er ivrige fans av denne tingen og nærmer seg den for første gang. De kommer plutselig inn i det, og det er iboende laget for disseksjon av YouTube-kanaler," forklarte han. Parsons la til at han ikke ønsket å prøve å "presse fem år med informasjon inn i et enkelt 90-minutters vindu". I stedet vil han heller la Backrooms åpne døren for folk, slik at de kan forfølge historien videre hvis de ønsker det.