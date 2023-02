Bad Boys 4 er på vei

Du kan lett forveksle Bad Boys for Life som den fjerde delen i actionserien, men til tross for at den har litt ordspill i tittelen, er det faktisk den tredje filmen i Will Smith og Martin Lawrence's filmfranchise. Men hvorfor tar vi opp dette, spør du? Vel, det er fordi Bad Boys 4 nettopp har fått grønt lys.

Bekreftet av Smith and Lawrence på Twitter i en video der de to leker og spøker om navnekonvensjonen til filmene, blir vi fortalt at den fjerde offisielt er på vei og kommer på et tidspunkt i fremtiden.

Ingen plottdetaljer er nevnt ennå, og på samme måte bortsett fra å se de to ledende stjernene tilbake, blir vi ikke fortalt om noen ytterligere castingnyheter. På samme måte, som for når filmen faktisk kommer som ennå ikke er avslørt heller.