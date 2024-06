Bad Boys: Ride or Die dominerer på kino

HQ

Og vi som trodde kinoen var død. Nei, det viser seg at det bare skal en typisk politi-actionkomedie til for å få publikum til å strømme tilbake. Det er forresten ikke noe skudd mot Bad Boys: Ride or Die, ettersom filmen har gjort det utrolig bra for seg selv.

Oppfølgeren til Bad Boys for Life, den fjerde delen i Bad Boys-serien, viser at Will Smith og Martin Lawrence er lette trekkplastre. I løpet av helgen tjente filmen inn 56 millioner dollar i USA og 48 millioner dollar internasjonalt, til sammen 104 millioner dollar.

Produksjonsbudsjettet for filmen var visstnok på rundt 100 millioner dollar, så det bør ikke ta lang tid før denne filmen kan være i pluss. Andre steder kan vi se Garfield-filmen på andreplass denne helgen, med IF og The Watchers på henholdsvis tredje- og fjerdeplass, mens Kingdom of the Planet of the Apes fortsatt klarer å trekke publikum som nummer 5.