Bad Bunny feier over Latin Grammy Awards

Bad Bunny fortsetter å skape overskrifter når musikken hans feier over hele verden. Senest tok den puertoricanske stjernen med seg fem priser under Latin Grammys i Las Vegas denne torsdagen (via Variety), inkludert prisen for årets album for sitt sjette studioalbum Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny fortsetter å stige i gradene. Etter å ha avsluttet et opphold i Puerto Rico, er han klar til å starte en verdensturné som ikke vil ha noen datoer i USA. Dette er fordi Bad Bunny var bekymret for at noen fans kunne bli utsatt for immigrasjonsrazziaer.

Med 74 millioner månedlige lyttere på Spotify er Bad Bunny i ferd med å bli en stjerne det er vanskelig å ignorere. Til tross for dette vil noen fortsatt prøve, inkludert USAs president Donald Trump, som hevdet at han aldri hadde hørt om Bad Bunny da det ble kunngjort at den puertoricanske artisten skulle headline halvtidsshowet under Super Bowl neste år.

GlobeTrotPix/Shutterstock.com

