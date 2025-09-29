Bad Bunny skal headline halvtidsshowet til Super Bowl Det globale ikonet tar med seg musikken sin til NFLs største scene tidlig i 2026.

Den puertoricanske superstjernen Bad Bunny har blitt annonsert som hovedartist for det kommende Super Bowl-halvtimeshowet i Santa Clara. "Det jeg føler går utover meg selv", sier Bad Bunny i en pressemelding. "Det er for dem som kom før meg og løp utallige meter slik at jeg kunne komme inn og score en touchdown." Så la han til "Dette er for mitt folk, min kultur og vår historie. Gå og fortell bestemoren din at vi skal være halvtidsshowet i Super Bowl."