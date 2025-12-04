Bad Bunny var Spotifys mest avlyttede artist i 2025

HQ

Den årlige Spotify Wrapped har kommet og avslører brukernes lyttevaner for det siste kalenderåret. Som vanlig når denne funksjonen kommer, følger Spotify den med data hentet fra alle brukere, noe som betyr at vi nå vet hvem som har vært den mest hørte artisten i 2025.

Hvert år, i hvert fall i nyere tid, har det vært en kamp om denne prisen mellom Bad Bunny og Taylor Swift, og i 2025 er det nok en gang førstnevnte som går av med seieren. Jepp, Bad Bunny var den mest hørte artisten på Spotify i 2025, med ham på andreplass foran Swift (hun var først i USA), The Weeknd på tredje, Drake på fjerde og Billie Eilish på femte. Dette er Bad Bunnys fjerde tittel i denne kategorien, ettersom han også tok hjem prisen i 2020, 2021 og 2022.

Ser vi på individuelle musikkspor, gikk årets mest strømmede låt til Lady Gaga og Bruno Mars' Die With a Smile med over 1,7 milliarder strømminger bak seg. Billie Eilishs Birds of a Feather kom på andreplass, og Bruno Mars og Roses APT kom på tredjeplass.

Bad Bunny Også på albumtoppen ble det en ny pris, med DeBÍ TiRAR MáS FOToS på tronen og foran soundtracket til KPop Demon Hunters på andreplass. Billie Eilishs Hit Me Hard and Soft kom på tredjeplass, SZAs SOS Deluxe: LANA kom på fjerde, og Sabrina Carpenters Short and Sweet havnet på femte.

Dette er en annonse:

Hvordan samsvarer dine lyttevaner på Spotify med disse globale trendene?