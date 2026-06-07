Bad Magpie gir Xbox Games Showcase en liten fargeklatt av indie

Midt i alt drapet og skytingen varmet en liten britisk indietittel ved navn Bad Magpie hjertene våre under den pågående Xbox Games Showcase.

Spillet, som er utviklet av Milktooth, virker som et koselig, fargerikt eventyr der du styrer den titulære fuglen for å løse gåter og ta deg gjennom et naturlig miljø med noen fantasy-elementer. Det ser søtt ut, det ser håndlaget ut, men det ser ut til å være en skummel eller uhyggelig vri på det, som du kan se av den første traileren nedenfor.

Bad Magpie Xbox-konsollene og PC-en vil lanseres i 2027.