Bad Monkey er Road House for helseinspektører

For det første, hvis du aldri har sett en serie eller film på Apple TV+, bør du si opp Netflix-abonnementet ditt og i stedet bruke pengene dine på et abonnement på dette i stedet, ettersom kvaliteten på disse originalprosjektene stort sett alle er langt bedre enn det Netflix produserer.

Uansett, på en annen note, vil streameren snart utvide med en annen dramaserie som ser Vince Vaughn i hovedrollen og spiller som en tidligere detektiv som ble helseinspektør som blir viklet inn i en gal drapssak alt under sitt vanlige arbeid i Florida Keys. I hovedsak, tenk på det som Road House, bortsett fra uten kampsporthandling eller muskelbundne galninger.

Serien er kjent som Bad Monkey, og debuterer på Apple TV+ 14. august, og du kan se traileren for den nedenfor, samt det offisielle sammendraget.

"Basert på Carl Hiaasens New York Times bestselgende roman og vedvarende kultfavoritt, "Bad Monkey" forteller historien om Andrew Yancy (Vaughn), som har blitt sparket fra Miami Police Department og nå er helseinspektør i Keys. Men etter å ha snublet over en sak som begynner med en menneskearm fisket opp av turister, innser han at hvis han kan bevise mord, vil han være tilbake. Han må bare komme seg forbi en mengde floridianske raringer og en Bad Monkey."