Bad Monkey: Sesong 1

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Apple TV+ er, til tross for sine få laster når det gjelder hvordan de håndterer og produserer filmer, nærmest uovertruffen hva serier på strømmetjenester angår. Enten det er fordi Apple er mindre opptatt av å pumpe ut en endeløs mengde innhold og mer fokusert på å levere ekte kvalitet, eller fordi de i stedet kaster så mye penger på prosjektene sine at de alltid har en grunnlinje som i verste fall er middelmådig, er den faktiske årsaken irrelevant. Hver gang Apple avduker en ny TV-serie som kommer til streameren sin, kan du stort sett finne trøst i det faktum at den vil underholde. Så, bryter Bad Monkey endelig den trenden?

Ikke overraskende gjør det ikke det. Dette er nok en fantastisk TV-serie, en som utmerker seg og minner deg om hvorfor Vince Vaughn var et komisk kraftverk i så mange år. Den er spennende, har nok mystikk til å holde deg i gang med å gjette, nok vittig humor til å få deg til å le høyt, og overbevisende nok skuespillerprestasjoner til at du blir knyttet til den varierte rollebesetningen.

HQ

For de som ikke er klar over det, er Bad Monkey et muntert kriminaldrama. Det dreier seg om Andrew Yancy (Vaughn), en vanæret eks-detektiv som har blitt matinspektør og bor i Florida Keys. Etter å ha funnet en avkuttet arm begynner han å nøste opp i en kronglete sak som snart viser seg å ha mange lag og strekke seg over hele Karibia. Han får hjelp av Natalie Martinez' Rosa Campesino og Ronald Peets Neville Stafford, og på veien møter han alle slags sprø karakterer som Jodie Turner-Smiths eksentriske Dragon Queen, Michelle Monaghans ukontrollerbare Bonnie Witt og Meredith Hagners nådeløse Eve Stripling. Hvis du lurer på hvor Bad Monkey kommer inn i bildet, så har Neville en vennlig (og langt fra slem) kapuciner som heter Driggs - som tilfeldigvis er den samme nydelige primaten som spilte Dexter i Night at the Museum.

Som jeg nevnte for et øyeblikk siden, er både handlingen, fortellingen og dialogen utmerket. Historien har et godt tempo, og du får hele tiden nye hint og utviklingstrekk som gjør at det aldri blir kjedelig. Dette blir riktignok delvis hjulpet av det faktum at den komiske og vittige tonen gjør at serien bytter ut den typiske mørke og spenningsfylte naturen til krimdramaer med noe litt mer muntert, selv om det fortsatt er mange mord og drap. Dette fungerer også fordi hovedrolleinnehaveren i denne serien er en veteran når det gjelder deadpan og vittig komikk.

Den Vaughn som vi alle strømmet til kinoene for å se i aksjon i filmer som Wedding Crashers, Couples Retreat, The Break-Up, og så videre, er tilbake og bedre enn på lenge. Han spiller Yancy-karakteren til fingerspissene, bruker sine egne styrker til å legemliggjøre og gi liv til denne fiktive skapningen og leverer til slutt en smart munnfull, frustrerende utholdende, omsorgsfull, regelbrytende eks-lovhåndhever. Vaughn virker ikke på noe tidspunkt ute av stand til å spille, faktisk er det en av de mest komfortable rollene han har spilt på lenge, og det understreker at han, og komedien som helhet, trenger å få en større plass i film og TV i dag.

Apple TV+

Resten av skuespillerne håndterer og spiller sine roller med klasse, spesielt antagonistene, som er overbevisende og ubarmhjertig skrudde. Etter hvert som plottet rakner og episodene ruller videre, blir skurkene bare lettere og lettere å forakte, takket være prestasjonene som gir dem liv. Jeg synes riktignok at Bad Monkey av og til strekker seg for langt med for mange overordnede plotbuer, med Monaghans Bonnie som et godt eksempel, men det er også tydelig at det er større planer for denne serien, og dette er utvilsomt en viktig faktor for å ha en større rollebesetning.

Filmfotografiet, scenografien, stedsvalget, redigeringen, alle de vanlige elementene som vi ser på Apple TV+ produksjoner og forventer kvalitet av, treffer også blink, noe som gir en serie som ikke bare er gripende, underholdende og uanstrengt fornøyelig, men som også er slående og får Florida Keys til å se ut som en karibisk oase (hvis du kan se bort fra drapene, da...).

Så alt i alt er Bad Monkey nok en strålende serie fra Apple TV+. Den har alt som skal til for å bli en underholdende TV-serie: sterke skuespillerprestasjoner, et sammenhengende, men likevel mystisk plot, lett og morsom humor og en flott setting. Forhåpentligvis blir dette katalysatoren som kan kickstarte Vaughns renessanse.